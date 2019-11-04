» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"

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باسم ياخور
باسم ياخور

علا خطاب

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عمليات تجميل

باسم ياخور

صدم الممثل السوري، باسم ياخور، متابعيه، بتصريحاته عن حقيقة إجرائه لعمليات تجميل، بعد الكثير من الشائعات التي لاحقته فيما خص هذا الموضوع.

 ونفى ياخور أن يكون قد أجرى أي عملية في وجهه، مستشهداً بأنفه "الطويل"والعظمة البارزة، لافتاً إلى أنه إذا فكر فسيجري جراحة تجميلية لأنفه لكنه لا يفكر بذلك .

وجاء حديثه هذا خلال حلقة برنامجه "أكلناها" التي استضاف فيها الممثلة السورية ديمة قندلفت، متحدًا بشكل ساخر بأنه سيجري نفخ لشفتيه ولصدره.


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