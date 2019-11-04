» أستراليون يحتفلون بسقوط الأمطار بهذه الطريقة

04 نوفمبر 2019 - 01:55 م

احتفل استراليون بسقوط الأمطار بعد 3 سنوات من الجفاف بالرقص وإقامة حفلات بعد أن شربوا المياه الجوفية، وكانت أكثر المناطق فرحًا بلدة بورك علي بعد 800 متر من شمال غرب سيدني، وشرب سكانها المياه الجوفية في إبريل، ونشرت بعض وسائل الإعلام العالمية احتفالهم.

في سياق متصل أعلن مكتب الأرصاد الجوية أن بعض أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز شهدت حوالي 100 مليمتر من الأمطار.

يذكر أن المياه الجوفية ملوثة بالمعادن أو الكيماويات التي تتسرب إلى مستودعات المياه تحت سطح الأرض.