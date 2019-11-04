» شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن نجلها: "ابني غلبان"

04 نوفمبر 2019 - 02:08 م

فاجأت الفنانة المعتزلة شهيرة، متابعيها عبر حسابها على الـ"فيس بوك" بنشرها صورة لنجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، معبرة عن مدى معاناته في مهنة التأليف.

وكتبت "شهيرة" في منشورها، "ابني الغلبان اللي مابينامش ولا بيرتاح بيكتب في التصوير على الهوا مطبق بقاله يومين بيحاول يركز عشان يكتب الفينال بتاع ما يطلبه المستمعون يارب أفتحها في وشه ويسر له كل أمر عسير يارب الكلام ده من ساعه والله شغلانة الفن دي ما يعلم بيها اللي ربنا ربنا ييسر للجميع.. يارب".

ويظهر في الصورة عمرو محمود ياسين وهي يضع يديه على رأسه ويبدو أنه يفكر في أمر مهم .