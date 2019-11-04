» صناعة البرلمان: سلسلة من الزيارات الميدانية للمدن الصناعية خلال أيام

04 نوفمبر 2019 - 02:10 م

قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تنظم سلسلة من الزيارات الميدانية، سنبدأنها بزيارة مصنع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وكذلك مدينة دمياط ومدينة الأثاث الجديدة خلال الايام المقبلة، للوقوف على ما آلت إليه من تطوير وتحديث والاستماع إلى عمال المصنع، بهدف تعظيم الانتاج والارتقاء بالمنتج المصري.

وأضاف «هيكل»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن اللجنة تنظم ايضًا عدة زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية الجديدة للاطلاع على ما يقوض عمل المستثمرين من معوقات، ومتابعة تنفيذ حزمة التشريعات التي خرجت لتشجيع الصناعة مثل تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون أملاك الدولة الخاصة الذى بموجبه آلة الولاية على الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تفضيل المنتج المحلى في التعاقدات الحكومية ومدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بضرورة إيجاد خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، لإعادتها إلى سابق عهدها، والتي تأتى في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.