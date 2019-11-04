» دولة أوروبية ترتكب جريمة شنيعة بالعراق

04 نوفمبر 2019 - 04:47 م

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيلفيلد، أن بلادها تسببت في مقتل 70 مدنيًا بالعراق إثر غارة جوية عن طريق الخطأ.

وكشفت أن الغارة تم شنها في عام 2015 بمحافظة كركوك العراقية، بحسب وكالة "إن أو إس" الهولندية.

وقالت الوزيرة إن الغارة كانت تقصد استهدفت مصنع سلاح تابع لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعربت عن أسفها، مشددة على صعوبة تجنب الخسائر في حالات الحرب.

وذكرت تقارير إعلامية هولندية، أنه تم تدمير حي بالكامل في الغارة، ولقي ما يقارب 70 شخصا مدنيا حتفهم في هذا العملية، بينهم أطفال.