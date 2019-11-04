الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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صرف

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات نوفمبر، المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، غدا الثلاثاء، والتي تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه، ويتم صرفها لـ3.32 مليون قائم بالصرف.

كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس 7 نوفمبر بدلا من الأحد 10 من الشهر ذاته، لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات نوفمبر ليومها الرابع على التوالي بيسر ودون شكوى، وأنّ اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي صرفت معاشاتها منذ بداية نوفمبر الحالي حتى الساعة الثانية من مساء اليوم 1.328 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.785 مليار جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 902 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.053 مليار جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها 426 ألف حالة بقيمة إجمالية 732 مليون جنيه.

وتقرر صرف معاشات نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيه، اعتبارا من الجمعة 1 نوفمبر من ماكينات الصرف الآلي، بينما تقرر الصرف من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من يوم الأحد 3 نوفمبر، لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيه.


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