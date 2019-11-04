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«كلوب»: لا بديل عن الفوز أمام جينك

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كلوب وصلاح
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المصريون

ليفربول

كلوب

جينك

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز على أستون فيلا، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جينيك البلجيكي: "الحقيقة لم أكن متأكدًا 100% أننا سنسجل على الفيلا لكن ما كنت متأكدًا منه هو أننا سنحاول، الأهداف المتأخرة مهمة جدًا، لايهمني ما حدث بالمباراة، الأهم هو أن نحقق الفوز ولا أتوقع الكمال، عادة ما ندافع بشكل جيد أمام الكرات الثابتة لكن الفيلا قام بعمل جيد وعلينا تقبل ذلك".

ويستضيف ملعب أنفيلد، غدًا الثلاثاء، مواجهة ليفربول أمام جينك في الجولة الراعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف كلوب: "يمكنك استقبال الأهداف لا مشكلة، وواصلنا اللعب ثم حققنا الفوز، الكثير من الأشياء سارت بشكل جيد والآن بعد 11 جولة نحتاج للتحسن، الأهم ليس الشباك النظيفة، نريدهم نعم لكن الأهم هو الفوز فقط".

وعن الشباك النظيفة، قال كلوب: "بالنسبة لي الأهم هو منع الخصم من خلق الفرص، إذا سجل فريق من تسديدة واحدة ليس جيدًا لنا لكنه شيء لايمكننا تجنبه، نعم أليسون منزعج لأنه يريد الشباك النظيفة لكنه سعيدًا بتحقيق الفوز وعلينا أن نسجل الأهداف وهو الأهم".

وعن تسجيل ليفربول أهدافًا متأخرة، أوضح: "علينا أن نفعل ذلك، نحن هناك لنفعل كل شيء بالملعب، فريق ما يظهر لنا المشاكل عندما تكون النتيجة ضيّقة وليس هنالك سوى المحاولة للتسجيل لأننا نريد الفوز بالمباريات".

وعلق كلوب على اعتبار ليفربول مرشح للفوز والتأهل بالمجموعة، قائلًا: "إنه تحدي جميل يعني أنه لديك فريق جيد، ليس أصعب تحدي ممكن أن تحصل عليه فمن الواضح أنه علينا الدفع بأقوى مالدينا لمواصلة الفوز".

وواصل: "المجموعة مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات ونحن بحاجة للجميع، بإمكانهم (جينك) التأهل لليورباليج نعم وهذا يعني أن لديهم أهدافًا ويجب احترامها، قصتنا بأخر سنتين كانت هي أنه كنا بقمة مستوانا عندما اردنا واحتجنا لذلك".

وعن نتائج الفرق الاخرى: "لست مهتماً للأمانة، فبعد مباراتنا على الفيلا بارك، أخبرني أحدهم بعد ساعة تقريباً بنتيجة السيتي، نعم لدينا معلومات عن جينك وسنعقد اجتماعًا بعد المؤتمر الصحفي ونقوم بالتدرب بعدها".

وعن تخرج عدد من النجوم من أكاديمية جينك أمثال دي بروين وكوليبالي وكورتوا، علق كلوب: "وأوريجي ايضاً، لاتنسونه، إنه أسطورة ليفربول والجميع يحبه، إنه شخص مشهور للغاية هنا".

واختتم كلوب: "إنهم فريق جيد (جينك) ولاعبيهم السابقين يوضحون الكثير عن حقيقة هذا الفريق وكيف اصبحوا نجومًا بكل مكان بالعالم، إنها قصة جميلة ورائعة لكن علينا أن نفوز عليهم".


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