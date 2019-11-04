أول ظهور لابنة شريف منير بعد إهانتها «الشعراوي»

04 نوفمبر 2019 - 06:33 م

تظهر الإعلامية أسما ابنة الفنان شريف منير، لأول مرة على التليفزيون بعد أزمة إهانتها الشيخ محمد متولي الشعراوي، قبل أن تتراجع وتعتذر، يوم الخميس القادم، على شاشة «ON E ».

حيث يحل الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى ضيفين على برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير.

ويتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمال شريف وزوجته الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، وكواليس قصة الحب وبداية التعارف، ثم الزواج الذي جمع بينهما.

يبث اللقاء يوم الخميس المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري، على شاشة On E في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وهو الظهور الأول لأسما بعد تعليقها الأخير على الشيخ الشعراوي والذى تراجعت عنه وحرصت على توضيحه بعد إثارة موجه من الغضب والجدل على وسائل التواصل الإجتماعى.