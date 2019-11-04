مرسوم ملكي عاجل يحذر السعوديين

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الطيب حسين

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السعودية

نقود

الزينة

استخدام النقود للزينة

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن مؤسسة النقد العربي في البلاد، وجهت بتطبيق مرسوم ملكي ينص على معاقبة استخدام النقود في الزينة.

وذكرت، أن السبب يعود إلى أن هذا يقلل من شعور الاهتمام بالنقود واحترامها كرمز وطني.

ووجه محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أنه تم التوجيه بتطبيق المرسوم الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود، لتجريم التزيين باستخدامها.

يشار إلى أن المرسوم ينص على "كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيًّا بأية وسيلة يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأكد "الخليفي" على ضرورة تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على تجار بيع الزهور وما شابه ذلك الذين يسيئون استخدام النقود في غير الغرض المخصص له؛ لمنع انتشار هذه الممارسة، والتي سوف تؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية.


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