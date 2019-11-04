الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة

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المتهم بقتل رئيس مباحث قوص
المتهم بقتل رئيس مباحث قوص

أحمد سالم

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قوات الأمن

أسيوط

قنا

رئيس مباحث قوص

جبال أسيوط

تمكنت قوات الأمن بمحافظة قنا، من القضاء على المتهم الرئيسي في عملية قتل رئيس مباحث قوص، خلال مطاردة في الصحراء.

ويدعي المتهم وليد صديق المشهور بـ"وليد البح"، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه أفراد الأمن، مما دفعهم إلى الاشتباك معه، وأسفر ذلك عن مصرعه.

جاء ذلك بعد التنسيق ما بين مباحث قنا وأسيوط، حيث استدل على مكان اختباء العنصر الإجرامي المتسبب في قتل الرائد باسم فكرى، في حين توصلت القوات إلى مكانه وقامت بمطاردته، قبل أن يلوذ بالفرار.

واستشهد رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، فيما أصيب اثنين من أمناء الشرطة، خلال حملة أمنية بجنوب قنا علي عدد من الخارجين علي القانون في المحافظة.

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