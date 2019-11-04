» الجيش يتدخل لإخماد حريق ضخم بالقليوبية

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الجيش

حادث

حريق ضخم

استعانت محافظة القليوبية، بالجيش لإخماد حريق ضخم شب في مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال.

ووجه الدكتور المحافظ علاء عبدالحليم مرزوق، قبل قليل بتوفير 30 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

كما استعان المحافظ بالقوات المسلحة وشركات البترول، في محاولة لإطفاء الحريق الضخم.

واشتعل حريق في وقت سابق بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال تابع لشركة دراجات بخارية في مدينة قليوب، قبل أن ينتقل المحافظ ومدير الأمن اللواء طارق عجيز إلى مكان الحريق.


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