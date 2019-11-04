  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
لقاء ال الشيخ والخطيب

بالصور.. "تركي آل الشيخ" يزور الخطيب.. ويفاجئه بهذا الأمر

كاس خادم الحرمين

صورة.. «ثعبان» يوقف مباراة بكأس خادم الحرمين

بن زايد

"محمد بن زايد" يكشف عن إنجاز تاريخي لبلاده

أرشيفية

تعليق صادم من الحكومة بشأن خفض سن الطفل

المتهم بقتل رئيس مباحث قوص

الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة

أرشيفية

بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

السعودية

مرسوم ملكي عاجل يحذر السعوديين

أرشيفية

الأرصاد تحذر من احتمالية سقوط أمطار على هذه المناطق

أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

"محمد بن زايد" يكشف عن إنجاز تاريخي لبلاده

عرب وعالم

بن زايد
بن زايد

الطيب حسين- متابعات

أخبار متعلقة
#

قطر تكشف عن الخطر الوحيد الذي يهددها

#

محمد صلاح يحرج أمير قطر

#

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

#

هذا ما قاله العاهل الأردني عن لقائه بمحمد بن زايد

الامارات

محمد بن زايد

بن زايد

كشف بترولي

شهد اجتماع المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، الإعلان عن إنجاز تاريخي للبلاد.

جاء هذا في الاجتماع الذي ترأسه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم الإعلان عن اكتشافات "قياسية والأولى من نوعها في المنطقة" من النفط والغاز.

وذكر المجلس أنه تمت "اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي" من خلال الجهود "الدؤوبة"، التي بذلتها شركة "أدنوك" للطاقة الحكومية.

وذكر أن هذه الاكتشافات "تقدر بـ 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، ما يضع دولة الإمارات في المركز السادس عالميا من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي".

وقال المجلس الذي ترأس اجتماعه "بن زايد" أن هذا يعد "إنجازا تاريخيا منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل 3 عقود".

وذكر أنه تم اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ 160 تريليون قدم مكعبة قياسية.

ووصف المجلس أن "هذه الاكتشافات هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس الروسي يمنح المصرية مكارم الغمري وسام «بوشكين»
» حقيقة تصدير مصر دواجن إلى غينيا
» الجيش يتدخل لإخماد حريق ضخم بالقليوبية
» بوتين يقيل 11 جنرالًا في أجهزة الأمن
» «المسابقات» تعلن مواعيد مؤجلات مسابقة الدوري العام
» «كلوب»: لا بديل عن الفوز أمام جينك
» وفاة خليجي وخادمته عرايا داخل بانيو في شقة بالهرم
» أبرزها الإنترنت.. ما مميزات القمر الصناعي «طيبة 1»؟
» مقتل 5 أشخاص في مظاهرات بالعراق
» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي
» "فيس بوك" يحظر المحادثات الجنسية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه