"محمد بن زايد" يكشف عن إنجاز تاريخي لبلاده

04 نوفمبر 2019 - 08:25 م

شهد اجتماع المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، الإعلان عن إنجاز تاريخي للبلاد.

جاء هذا في الاجتماع الذي ترأسه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم الإعلان عن اكتشافات "قياسية والأولى من نوعها في المنطقة" من النفط والغاز.

وذكر المجلس أنه تمت "اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي" من خلال الجهود "الدؤوبة"، التي بذلتها شركة "أدنوك" للطاقة الحكومية.

وذكر أن هذه الاكتشافات "تقدر بـ 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، ما يضع دولة الإمارات في المركز السادس عالميا من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي".

وقال المجلس الذي ترأس اجتماعه "بن زايد" أن هذا يعد "إنجازا تاريخيا منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل 3 عقود".

وذكر أنه تم اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ 160 تريليون قدم مكعبة قياسية.

ووصف المجلس أن "هذه الاكتشافات هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية".