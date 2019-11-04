» الرئيس الروسي يمنح المصرية مكارم الغمري وسام «بوشكين»

04 نوفمبر 2019 - 08:44 م

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الدكتورة مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي والعميد الأسبق لكلية الألسن بجامعة عين شمس وسام "بوشكين"، تكريما لها وتقديرا لدورها في الحوار الثقافي بين مصر وروسيا.





ويعتبر وسام "بوشكين" من أرفع الأوسمة في روسيا، ويمنح للأجانب على دورهم في التقريب الثقافي بين بلدانهم والاتحاد الروسي.





يُذكر أن الدكتورة مكارم الغمري حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الروسي المقارن من جامعة موسكو عام 1973، ولها مؤلفات وترجمات عن الأدب الروسي باللغة العربية.



