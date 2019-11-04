نشرة اقتصادية.. تعرف على أسعار الدولار والذهب

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الذهب

الدولار

سعر الدولار

سعر الذهب

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الاثنين، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

وسجل سعر صرف الدولار  16.08 جنيه للشراء ونحو 16.18 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وفي البنك المركزي، بلغ سعر العملة الأكريكية 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في البنك الأهلي 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر صرف العملة الخضراء في بنك مصر 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

بدورها، تراجعت أسعار جرام الذهب في مصر بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 676 جنيها مقابل 678 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 579 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 اليوم نحو 773 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5408 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة شهية المستثمرين للمخاطرة مما يضغط على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.


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