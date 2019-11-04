غوتيريش يأسف لإعلان طهران زيادة إنتاج اليورانيوم

04 نوفمبر 2019 - 10:00 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن أسفه لإعلان رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية زيادة إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وغي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بلاده زادت إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب 10 أضعاف خلال الشهرين الماضيين، بفضل أجهزة الطرد المركزي من فئة الجيل السادس.

وقال المتحدث الأممي: "الأمين العام أكد مرارا وبوضوح أن جميع الأطراف المعنية بحاجة إلى تنفيذ الاتفاق النووي وهو يأسف لاتخاذ أي خطوة يقوم بها أي طرف بعيدا عن هذا الاتفاق الذي يعتبره إنجازا دبلوماسيا هائلا".

وتواصل إيران خفض التزامها بالاتفاق النووي، حيث أعلنت في وقت سابق الاثنين أيضا، مضاعفة عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تشغلها.

والخميس، رجح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، تطبيق المرحلة الرابعة من تقليص التزامات طهران النووية في موعدها المحدد في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت طهران أكدت عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووية بالتزاماتها.

وتنتهي، الثلاثاء، مهلة الشهرين التي منحتها إيران بعد الخطوة الثالثة من التقليص، للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها.