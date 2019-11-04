  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يشكر «ترامب» بخصوص سد النهضة

الدولار

نشرة اقتصادية.. تعرف على أسعار الدولار والذهب

أرشيفية

بعد وصفه بـ«المتطرف».. أسما شريف منير تنشر مقولات «الشعراوي»

لقاء ال الشيخ والخطيب

بالصور.. "تركي آل الشيخ" يزور الخطيب.. ويفاجئه بهذا الأمر

كاس خادم الحرمين

صورة.. «ثعبان» يوقف مباراة بكأس خادم الحرمين

أرشيفية

تعليق صادم من الحكومة بشأن خفض سن الطفل

أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

المتهم بقتل رئيس مباحث قوص

الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة

أرشيفية

بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

السعودية

مرسوم ملكي عاجل يحذر السعوديين

اليمن.. نجل آخر سلاطين المهرة وسقطرى يغيب عن توقيع اتفاق الرياض

عرب وعالم

عبدالله بن عيسى آل عفرار
عبدالله بن عيسى آل عفرار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

آخر ما قاله عمرو سعد عن زوجته قبل الانفصال

#

السعودية.. عفو عن العسكريين المدعى عليهم المشاركين بحرب اليمن

#

أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

#

تصريحات غير متوقعة لـ"قرقاش" عن جهود السعودية فى اليمن

اعتذرعبدالله بن عيسى آل عفرار، أحد أبرز شيوخ محافظتي المهرة وسقطرى اليمنيتين، عن عدم حضور توقيع اتفاق الرياض، الثلاثاء، جراء "التهميش والإقصاء" للمحافظتين.
وبن عفرار، هو نجل آخر سلاطين الدولة العفرارية التي حكمت محافظتي سقطرى والمهرة قبل استقلال جنوبي اليمن في 1967، ويتزعم حاليا رئاسة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، الذي يتبنى المطالبة بإقليم مستقل يجمع المهرة وسقطرى ضمن الدولة اليمنية.
وأوضح بن عفرار، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن تلقى دعوة من قائد القوات المشتركة بالتحالف العربي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، لحضور مراسم التوقيع الثلاثاء.
وأشار إلى أن اعتذر جاء نتيجة "عدم إعطاء أبناء محافظتي المهرة وسقطرى التمثيل الكامل أسوة بالمحافظات والمكونات الجنوبية الأخرى".
وشدد على أن أي مخرجات لا تلبي تطلعات أبناء المحافظتين، وفي مقدمتها خيارهم المجمع عليه، (في إشارة إلى مطلب إقليم المهرة وسقطرى) فإنها لا تعنيهم وغير ملزمين بها.
وبحسب تصريحات مسؤولين يمنيين وسعوديين، فإن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، سيكون الثلاثاء.
وكانت نتائج مؤتمر الحوار الوطني (تمثل لدى الحكومة اليمنية إحدى المرجعيات الثلاث)، أقرت اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم بينها إقليم حضرموت الذي يضم . -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يواجه تحديات قاسية في السباق الرئاسي لـ2020
» حزب البشير يرفض محاكمة "أي سوداني" خارج البلاد
» مفاجأة سارة للمواطنين السعوديين
» وزير قطاع الأعمال: شركتان جاهزتان للطرح في البورصة
» الرئيس الروسي يمنح المصرية مكارم الغمري وسام «بوشكين»
» حقيقة تصدير مصر دواجن إلى غينيا
» الجيش يتدخل لإخماد حريق ضخم بالقليوبية
» بوتين يقيل 11 جنرالًا في أجهزة الأمن
» «المسابقات» تعلن مواعيد مؤجلات مسابقة الدوري العام
» «كلوب»: لا بديل عن الفوز أمام جينك
» وفاة خليجي وخادمته عرايا داخل بانيو في شقة بالهرم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه