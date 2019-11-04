"الديهي": قرار تحرير سعر الصرف الأجرأ في التاريخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم مر 3 سنوات على القرار الأخطر والأهم والأجرأ في تاريخ مصر وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصري.



وأكد الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الإدارة المصرية السياسية استطاعت اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الصعب، وبدأت عمليات تقييم الأداء من خبراء ومؤسسات وناشطين، والجميع كان يتحدث حتى وصل بأعداء الدولة والمتسكعين على الموائد الخبرية بالفضائيات، أن يؤكدوا أن مصر هتعلن إفلاسها وسعر الدولار سيصل لـ 200 جنيه، والاقتصاد المصري سينهار وهذه بداية النهاية للاقتصاد المصري.

وأكد الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الإدارة المصرية السياسية استطاعت اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الصعب، وبدأت عمليات تقييم الأداء من خبراء ومؤسسات وناشطين، والجميع كان يتحدث حتى وصل بأعداء الدولة والمتسكعين على الموائد الخبرية بالفضائيات، أن يؤكدوا أن مصر هتعلن إفلاسها وسعر الدولار سيصل لـ 200 جنيه، والاقتصاد المصري سينهار وهذه بداية النهاية للاقتصاد المصري.