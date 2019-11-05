» "آل الشيخ" يوجه رسالة هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي

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"آل الشيخ": هذا السر الحقيقي لأزمتي مع إدارة الأهلي

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، على توجيه الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره.
وأشار "آل الشيخ"، إلى أنه كان يتمنى مقابلة أعضاء المجلس خلال زيارته لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي في منزله، للاطمئنان على حالته، موجهًا لهم رسائل الأخوة والمحبة.
وكان "آل الشيخ"، قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته للكابتن "الخطيب"، بعد أن تصريحه خلال الأيام الماضية، بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.

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