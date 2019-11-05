ماني يصدم الجميع: صلاح شخص مجنون

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صلاح ينشر مقطعًا كوميديا بشأن أزمته مع "ماني"

كشف السنغالي ساديو ماني - لاعب فريق ليفربول - عن علاقته بزميله النجم المصري محمد صلاح .

وقال "ماني" في لقاء مع "فرانس فوتبول" : "صلاح مجنون .. ولاعب لا يمكن أن تتوقع ما سيفعله .. ويدرك كل خطوة يقوم بها جيدًا سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني أتطور معه وبجانبه وأشعر أننا نتحدث نفس اللغة في كرة القدم".

وكانت الكثير من الصحف تحدثت عن أزمات بين ماني وصلاح بسبب التنافس بينهما على لقب نجم ليفربول الأول.

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