تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن أبو تريكة

05 نوفمبر 2019 - 06:28 ص

تطرق المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا الإسباني - إلى الحديث عن موقف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.



وقال "آل الشيخ" خلال لايف ظهر فيه مع الناشط الساخر "مصطفى البنا" : "مستعد للتوسط من أجل عودة أبو تريكة لكن أيضا يظل الأمر متعلقا بشكل أساسي بالدولة المصرية".



وأضاف: "القيادة والحكومة المصرية ستكون أحن على المصريين من أي شخص آخر ".



وتابع: "زرت الكابتن محمود الخطيب لكن الهدف من زيارتي لمصر هو إنهاء أزمة الشباب المحبوسين على خلفية توجيه إساءات لي".



