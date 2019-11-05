تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن أبو تريكة

أحمد عادل شعبان
تطرق المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا الإسباني - إلى الحديث عن موقف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.
وقال "آل الشيخ" خلال لايف ظهر فيه مع الناشط الساخر "مصطفى البنا" : "مستعد للتوسط من أجل عودة أبو تريكة لكن أيضا يظل الأمر متعلقا بشكل أساسي بالدولة المصرية".
وأضاف: "القيادة والحكومة المصرية ستكون أحن على المصريين من أي شخص آخر ".
وتابع: "زرت الكابتن محمود الخطيب لكن الهدف من زيارتي لمصر هو إنهاء أزمة الشباب المحبوسين على خلفية توجيه إساءات لي".
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