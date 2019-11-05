» فنان شهير: هربان من بيتي عشان خايف يتقبض عليا

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حمو بيكا
حمو بيكا

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حمو بيكا

كشف حمو بيكا - مطرب المهرجانات - عن تركه لمنزله بعد صدور أمر ضبط وإحضار له على خلفية تعديه على نقابة الموسيقيين.

وقال "بيكا" في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" على قناة "الحدث" : "سيبت بيتي من كام يوم عشان خايف يتقبض عليا بعد أمر الضبط والإحضار".

وأضاف: "نقابة الموسيقيين عاملوني أسوأ معاملة .. مش عارف هشتغل ازاي .. أنا كنت رايح عشان آخد تصريح ومهاجمتش حد .. واعتذرت للأستاذ هاني شاكر في فيديو على يوتيوب وأمي كمان اعتذرت له".

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