  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
مصنع خمور

امرأة تدير مصنعًا للخمور بالرياض.. القصة الكاملة

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

ترامب

55% من الأمريكييين يؤيدون عزل ترامب

اغتصاب فتاة حتى الموت بالمغرب

حفلة جنس جماعي.. تفاصيل اغتصاب فتاة حتى الموت بدولة عربية

السيسي

"السيسي" يفتتح عددا من المشروعات بالسويس وسيناء

البغدادي

أول صور لشقيقة البغدادي بعد القبض عليها

محرز وزوجته

أخيرا.. زوجة محرز تتحدث عن حقيقة خيانتها

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

الحكومة السودانية تزف بشرى سارة للفقراء

معالي زايد.. صاحبة الأدوار الصعبة «من البداية إلى النهاية»

آخر ما قالته معالي زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

أخيرا.. زوجة محرز تتحدث عن حقيقة خيانتها

الصفحة الأخيرة

محرز وزوجته
محرز وزوجته

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

علاقة «آثمه» لزوجة رياض محرز مع ملاكم أمريكي

#

فنانة شهيرة تكشف حقيقة خطفها لطارق العريان من زوجته أصالة

#

تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع "فايلر" بعد أنباء رحيله

#

"مدبولي" يوضح حقيقة الاستغناء عن الموظفين

رياض محرز

محرز

الصحف البريطانية

استجرام

ريتا جوهال

نفت ريتا جوهال، زوجة رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي كل الشائعات التي تناولتها الصحف عن خيانتها لزوجها مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر، مؤكدة أن جميع ما قال مجرد افتراءات.

وقالت على صفحتها على إنستجرام: "رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بوجودهم قبل ظهور إنستجرام، أغلقوا أفواهكم رجاء، هذا كذب وافتراء ، نحن لم نتحدث سوى في العمل، ولا يوجد أي شخص تعرض للصدمة، إشارة إلى ما تناولته الصحف من أن محرز قد تعرض لصدمة بسبب خيانتها".

يذكر أن الصحف البريطانية نشرت الأحد الماضي تقريرا قالت فيه إن زوجة محرز  كانت برفقة الملاكم الأمريكي في ملهئ ليلي وكان يبدو عليهم الانسجام التام بينهم وأن زوجها صدم لدى سماعه هذه القصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «المسابقات» تعلن مواعيد الأسبوع السابع بالدورى
» «البدرى» يرفض راحة لاعبي الأهلى
» تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم
» متابع يحرج محمد رمضان: مفيش حاجة اسمها "نمبر وان"
» مرتضى يطلب إقالة سيد عبد الحفيظ وتعيين أحد هذين النجمين بدلا منه
» نقل فنان شهير للعناية المركزة .. والطبيب: حالته خطيرة جدًا
» فنان شهير: هربان من بيتي عشان خايف يتقبض عليا
» أسما شريف منير تفاجيء الجميع بنشر شيء غير متوقع للشعراوي
» إصابة بطل مسلسل "سوق العصر" بجلطة في المخ

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه