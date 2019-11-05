أول صور لشقيقة البغدادي بعد القبض عليها

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القوات التركية

اعزاز

شقيقة البغدادي

اعتقلت القوات التركية شقيقة أبو بكر البغدادي "سمية عواد"، زعيم تنظيم داعش الذي لقي مصرعه سبت الأسبوع الماضي.

وألقت القوات التركية القبض على شقيقة البغدادي في مدينة أعزاز بشمال سوريا وأنها تستجوبها الآن هي وزوجها وزوجة ابنها اللذين احتجزتهما أيضا.

وقال المسئول:  "ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز.. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

وتعتبر هي ومن معها بمثابة منجم ذهب للمخابرات.


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