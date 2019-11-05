  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
مصنع خمور

امرأة تدير مصنعًا للخمور بالرياض.. القصة الكاملة

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

ترامب

55% من الأمريكييين يؤيدون عزل ترامب

اغتصاب فتاة حتى الموت بالمغرب

حفلة جنس جماعي.. تفاصيل اغتصاب فتاة حتى الموت بدولة عربية

السيسي

"السيسي" يفتتح عددا من المشروعات بالسويس وسيناء

البغدادي

أول صور لشقيقة البغدادي بعد القبض عليها

محرز وزوجته

أخيرا.. زوجة محرز تتحدث عن حقيقة خيانتها

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

الحكومة السودانية تزف بشرى سارة للفقراء

معالي زايد.. صاحبة الأدوار الصعبة «من البداية إلى النهاية»

آخر ما قالته معالي زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

في ذكرى ميلادها..

آخر ما قالته معالي زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة

الصفحة الأخيرة

معالي زايد.. صاحبة الأدوار الصعبة «من البداية إلى النهاية»
معالي زايد.. صاحبة الأدوار الصعبة «من البداية إلى النهاية»

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

آخر ما قاله عمرو سعد عن زوجته قبل الانفصال

#

ضياء رشوان يزف بشرى سارة للصحفيين

#

هذه هي أسباب ارتفاع الذهب لأعلى مستوي فى تاريخه بمصر

#

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

معالي زايد

ذكرى ميلادها

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة، معالي زايد، وهي تنتمي لأسرة فنية من الطراز الأول، فوالدتها الفنانة أمال زايد، أشهر من جسدت دور "أمينة" في السينما المصرية، بينما خالتها هي الفنانة جملات زايد .

وبمناسبة هذه الذكرى، كشفت مهجة زايد الشقيقة الكبرى لمعالي زايد، في جنازتها، عن حقيقة مرضها وآخر لحظات شقيقتها قبل الرحيل.

وصرحت "مهجة" في أحد الحوارات الصحفية التي أجريت معها في أثناء الجنازة، "إن معالي زايد عرفت حقيقة مرضها قبل أسبوع فقط من رحيلها"، موضحة أن معالي شعرت بآلام حادة في الصدر خلال احتفالنا بعيد الأضحى المبارك أي قبل شهر من رحيلها.

وتابعت أنه تم "عرضها على كبار الأطباء ليؤكدوا إصابتها بسرطان الرئة، مما جعلنا نذهب بها فورا إلى مستشفى السلام، واستمررت أنا وشقيقنا ملازمين لها حتى لحظاتها الأخيرة".

وأضافت:" أن المرض انتشر بشكل سريع، متابعة ان عنما شعرت "معالي" بقرب نهايتها بدأت تردد "أنا فرحانة لأني ها أروح لماما".

واستطردت: "كانت معالي شقيقتي الصغرى المدللة من الجميع وكانت تحب الجميع وتعتز جدا بأصدقائها في الوسط الفني"، لافتة إلى أنها كانت تعتبر أبناء أخواتها أبنائها وتعتبرهم أغلى شيء عندها في الدنيا.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «المسابقات» تعلن مواعيد الأسبوع السابع بالدورى
» «البدرى» يرفض راحة لاعبي الأهلى
» تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم
» متابع يحرج محمد رمضان: مفيش حاجة اسمها "نمبر وان"
» مرتضى يطلب إقالة سيد عبد الحفيظ وتعيين أحد هذين النجمين بدلا منه
» نقل فنان شهير للعناية المركزة .. والطبيب: حالته خطيرة جدًا
» فنان شهير: هربان من بيتي عشان خايف يتقبض عليا
» أسما شريف منير تفاجيء الجميع بنشر شيء غير متوقع للشعراوي
» إصابة بطل مسلسل "سوق العصر" بجلطة في المخ

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه