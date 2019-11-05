الحكومة السودانية تزف بشرى سارة للفقراء

05 نوفمبر 2019 - 09:16 ص

أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أن هناك مباحثات من أجل مساعدة الفقراء وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحويلات نقدية سيتم منحها لهم وكذلك المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية أمس، أن المباحثات تشمل كذلك توفير الأدوية الخدمات الطبية والتعليم، ولم تكن تلك المرة الأولي التي يتحدث فيها عن رعاية الفقراء فقد تحدث في أغسطس الماضي قائلا إن بلاده تحتاج إلى مساعدات خارجية بـ 8 مليارات دولار لبناء الاقتصاد وتوفير حياة كريمة للفقراء.

يذكر أن المظاهرات في السودان اجتاحت البلاد أبريل الماضي وأطاحت بنظام عمر البشير اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية.