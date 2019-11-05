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"أنتم مش فاهمين حاجة".. مفاجأة صادمة عن غشاء البكارة

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استنكرت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، تساؤلات الكثير من الأزواج حول عدم وجود نزيف دموي أثناء فض عشاء البكاء قائلة: "جهل ومش دليل على العذرية".

وأضفت قطب خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية" النهار": "الناس اللي فاكرة إن غشاء العذرية أهم دليل على بكارة الفتاة، هما في الأصل مش فاهمين حاجة، هناك أكثر من 7 أنواع لغشاء البكارة أهمها المطاط وهو لا يحدث معه نزيف دموي ويفض عند أول ولادة طبيعية".

وتابعت استشاري الطب الجنسي: "دي ثقافة شعب للأسف، لكن الطب كشف عن حاجات كتير خاصة بغشاء البكارة يا ريت الناس تقرأ وتثقف نفسها، معقبة: "مفيش دليل في القرآن يربط بين العذرية وغشاء البكارة".

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