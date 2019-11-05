رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

05 نوفمبر 2019 - 09:53 ص

كشفت وسائل إعلام محلية تونسية، عن أن صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، السجين عماد الطرابلسي ينوي كتابة لرسالة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد لكشف ملفات فساد خطيرة.

وحسب صحيفة "المصور" التونسية، نقلاً عن مصادر في الجمارك، فإن "عماد الطرابلسي يصر على إطلاع الرئيس التونسي على محتوى تسجيل تلفزي سجلته معه "التلفزة الوطنية" سنة 2011، كشف فيه عن تهريب العملة والسلاح والذهب والألماس، التي ارتكبها في آخر فترة حكم بن علي بالتعاون مع كوادر في الجمارك وتحت حمايتها".

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكشف صهر بن علي، عن أسرار جديدة تتعلق بأسماء موظفين كبار في الجمارك والقيادات الأمنية التي تعمل في الحدود التونسية وفي الموانئ البحرية.

وخلال ظهوره في تسجيل تليفزيوني سنة 2011 كشف عماد الطرابلسي عن معلومات صادمة حول الرشوة والفساد والتهريب و"صفقات فساد" قام بها إبان عهد بن علي، بالتواطؤ مع قيادات بارزة في الجمارك التونسية.