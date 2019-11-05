» قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية

متابعات- الدويني فولي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 561 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير في مصر.
ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، على أنَّ تنشأ المؤسسة الجامعية تحت اسم "جلوبال" ويكون مقرها في العاصمة الإدارية، بهدف استضافة فرع داخل مصر لجامعة "هيرتفوردشاير" بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.
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