غضب بتونس بعد مهاجمة "مِثْلى" للرسول الكريم

05 نوفمبر 2019 - 12:19 م

أثار المحامي منير بعطور رئيس جمعية شمس للمثليين بتونس، موجة غاضبة من التفاعلات لدى النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تدوينة له مسيئة للرسول الكريم.

وتقدّم عدد من المحامين التونسيين أمس، بشكوى جزائية ضد المثلي، لتحريضه على الكراهية ضد الأديان وعلى التمييز العنصري على أساس ديني، إضافة إلى الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين، والإساءة والتحريض ضد جميع المسلمين وضد ديانتهم، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون التونسي، بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار.

يذكر أنه سبق أن حُكم على المثلي منير بعطور رئيس جمعية شمس للمثليين، في قضية لواط.