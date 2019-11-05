إحاطة عاجلة لـ"مدبولي ووزيري الداخلية والاتصالات" والسبب الإخوان

05 نوفمبر 2019 - 12:34 م

كشفت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، عن تقدميها طلب إحاطة عاجل تطالب خلاله بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ووزير الداخلية، بسبب تطبيق "تيك توك" واستغلال الإخوان له في نشر أفكارهم".

وقالت عطوة، تطبيق "تيك توك" انتشر بسرعة البرق بين الشباب وعليه استغل الإخوان تلك الفئة من خلال الوصول لهم عبر التطبيق ونشر أفكارهم".

وأضاف، الجماعة استغلت التطبيق في نشر أناشيد خاصة بهم، لدفع الشباب وتحميسهم للانضمام للجماعة ونشر الجثث واللعب بعواطف ومشاعر المراهقين، معقبة: "تطبيق تيك توك" كان عدد مستخدميه النشطين حول العالم أكثر من 250 مليون العام الماضي وشهد العام الحالي ضعف الرقم".