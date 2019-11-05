السعودية.. دعوة لـ " رغد صدام حسين ".. ما الأمر

05 نوفمبر 2019 - 02:30 م

كشفت صحف محلية أردنية، عن أن رغد صدام حسين تسلمت دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض بالسعودية.

وحسب موقع السومرية العراقي، التقي السفير السعودي في عمان خالد بن فيصل آل سعود ابنة صدام حسين وسلمها الدعوة لاستعراض التطورات الأخيرة في المشهد العراقي.

وأضاف الموقع أن "السفير السعودي سلم رسالة دعوة إلى رغد صدام حسين لزيارة المملكة العربية السعودية والحضور في مؤتمر (العراق.. آفاق مستقبلية)، المزمع عقده في الرياض في الشهر القادم"، مشيرًا إلى أن "السفير أعرب عن قلق وأسف المملكة العربية السعودية من مسار الأحداث في العراق".

ويشهد العراق تظاهرات حاشدة في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي.