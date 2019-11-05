» "السقا" يثير الجدل ويظهر بـ"النقاب"

شارك الفنان أحمد السقا، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة، ظهر خلالها وهو يرتدي النقاب، ويبدو أنه يصور أحد مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت".

في المقابل، تفاعل متابعو "السقا" مع الصور، متسائلين عن سر صوره بالنقاب، وجاءت التعليقات كالآتي: "خير يا رب إيه ده"، "ده فيلم العنكبوت؟"، "إيه الشخصية الجديدة دي يا سقا يا محترم"، "نقاب ده يا نجم"، وغيرها من التعليقات.

جدير بالذكر أن أحمد السقا يستكمل تصوير مشاهده ضمن أحداث أفلامه السينمائية "العنكبوت"، ويشاركه البطولة منى زكي وظافر العابدين وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب.