» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي

05 نوفمبر 2019 - 04:23 م

أشادت تقارير صحفية إنجليزية بالمستوى المميز الذي قدمه محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب فريق أستون فيلا مع فريقه خلال أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وكان أستون فيلا قد خسر من ليفربول، السبت الماضي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسجل تريزيجيه هدف "الفيلانز" على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ11 من "البريميرليج"، ليستمر الريدز على صدارة المسابقة محافظا على فارق النقاط الست مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثاني.

وذكر موقع "vital villa " الإنجليزي أنه على الرغم من الإحباط العميق والإنزعاج من هزيمة أستون فيلا في نهاية الأسبوع أمام ليفربول، كان هناك الكثير من الإيجابيات، منها أداء تريزيجيه في المباراة.

وأضاف الموقع أن اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عامًا قدم أفضل مباراة لفريقه في ذلك اليوم نظرًا لمعدل حركته، وتصدره على بقية زملاؤه بشكل رائع، مضيفًا أن اللاعب أعطى ميزة للفريق في تلك المباراة.

وأوضح موقع "vital villa " أن الأهم من تسجيل تريزيجيه للهدف، هو الثقة التي اكتسبها من أدائه في اللقاء والثناء الذي تلقاه من الجمهور، وأن ذلك يبشر بالخير لمستقبل اللاعب في حال مواصلة استقراره في الحياة بالنادي.

وحسب موقع "Birmingha " المتخصص فى تقييمات اللاعبين، فقد حصل اللاعب على أعلى تقييمات المباراة متفوقًا على لاعبين أصحاب خبرة كبيرة فى الدورى الإنجليزى.

وأشاد الموقع الإنجليزي بهدف تريزيجيه، حيث ذكرت أن الهدف إدخال جديد في كتب تاريخ نادي أستون فيلا، لأن اللاعب أصبح أول مصري في تاريخ النادي يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفًا أن لاعب النادي الأهلي السابق بات ضمن القائمة المكونة من 32 جنسية مختلفة سجلت لأستون فيلا على مدار تاريخه.

انضم تريزيجيه لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قدامًا من نادي قاسم باشا التركي، الذي قضى به موسمين، وشارك في 10 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدفه الوحيد أمام ليفربول، بالإضافة إلى مشاركته في مواجهتي فريقه امام برايتيون وولفرهامبتون بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.