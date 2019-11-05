البرلمان يحيل «الطنطاوي» إلى لجنة القيم ويتهمه بالخيانة

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال إحالة النائب أحمد الطنطاوي إلى لجنة القيم، وذلك بناءًا على طلب مقدم إلى مكتب المجلس من 95 نائبًا، بسبب تصريحاته التي اعتبروها مسيئة للدولة ورموزها.

ومن جانبه اعتبر سامي رمضان، عضو مجلس النواب، أن ما جاء في أحد الفيديوهات المسجلة للنائب أحمد الطنطاوي تعد خيانةً وتعاون مع المؤسسات المسيئة التي تكره مصر، وفق تعبيره.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يصرح «الطنطاوي» بأن التعديلات الدستورية وراءها غرض خبيث، مطالبًا رئيس البرلمان بالتصدي له، مشددًا على أن الرئيس هو إرادة مصرية وسيظل يحمي مصر والمصريين.

وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه طرح "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.