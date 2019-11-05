» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019

أمير سعد
حصل ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي ، على جائزة أفضل لاعب لعام 2019 ببلاده من قبل الهيئة الوطنية للصحافة السنغالية.
وتمكن ماني من التفوق على مواطنه خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وأدريسا جايا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقاد ماني منتخب بلاده للوصول للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر، كما فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بالتساوي مع محمد صلاح واوباميانج.
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