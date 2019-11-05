ننشر أبرز توصيات ندوة «إعلام القاهرة» الخاصة بـ فبركة الأخبار

05 نوفمبر 2019 - 05:55 م

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الندوة التي نظمتها الكلية «حول فبركة الأخبار والأمن المجتمعى فى الوطن العربى» انتهت إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:

1- ضرورة أن تكون هناك استراتيجة واضحة المعالم للتعامل مع فبركة وتزييف الأخبار يشارك فى صياغتها الإعلاميون والخبراء وأساتذة الإعلام وبعض المسؤلين فى الدولة المعنيين بذلك .

2- الاهتمام بقضية بناء الوعى وتنميته لدى الجمهور من خلال وسائل الإعلام ووسائطه والأنشطة الثقافية والتربوية التى تقوم بها العديد من مؤسسات الدولة.

3- ضرورة أن يتمتع الإعلام بوسائله المختلفة التقليدية والإلكترونية بالاحترافية المهنية والسرعة فى ظل بيئة عمل تتسم بالحرية المسئولة وضمان قنوات مفتوحة للمعلومات وعلاقة صحية مع مصادر الأخبار خاصة المصادر المسئولة.

4- ضرورة الاهتمام ببرامج التربية الإعلامية والرقمية لتنمية قدرة الجمهور على التعامل بشكل نقدى مع ما تقدمه وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعى وذلك من خلال تخصيص برامج لذلك فى المدارس بكل مستوياتها والجامعات، فضلاً عن برامج تقدم من خلال وسائل الاعلام.

5- المطالبة بتفعيل النصوص القانونية التى تجرم من يرتكبون جرائم تتعلق ببث ونشر الأخبار الزائفة والكاذبة وفبركتها ودراسة هذه النصوص لتطويرها لتلبى التطورات السريعة والمتلاحقة فى تكنولوجيا الاتصال والمعلومات التى ساعدت على تطور أساليب التزييف والتضليل.

6- دعوة كليات الإعلام والنقابات المهنية للصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم دورات تدريبية لشباب الصحفيين والإعلاميين على مهارات التحقق والتدقيق فى المحتوى الاعلامى.

وفي سياقٍ ذي صلة، أشارت هويدا، إلى أنَّ كلية الإعلام جامعة القاهرة قرَّرت من خلال جمعية أصدقاء الجودة تبنى مبادرة للبدء فى برنامج للتربية الإعلامية والرقمية تحت شعار "تواصل بأمان" يبدأ بإختيار مجموعة من طلاب الكلية للقيام بتدريبهم على مهارات التربية الإعلامية والرقمية حتى يكونوا بمثابة مدربين فى هذا المجال، وتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات للطلاب مثل ورش العمل، العروض النقدية للمواد الإعلامية، استضافة خبراء، إنتاج مواد إعلامية تعليمية وإرشادية.

وكانت كلية الإعلام جامعة القاهرة، قد نظمت بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية، ندوة حول فبركة الأخبار والأمن المجتمعى فى الوطن العربى تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورأستها الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.