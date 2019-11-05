  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
ارشيفية

مواعيد صرف المرتبات خلال الـ 3 شهور القادمة

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

وزير الداخلية

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

عدلي القيعي

بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير

أرشيفية

من الخميس للأحد.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

علي عبدالعال

«عبدالعال» عن انتقادات«حقوق الإنسان»:«مايهمناش حد»

النائب أحمد طنطاوي

البرلمان يحيل «الطنطاوي» إلى لجنة القيم ويتهمه بالخيانة

ارشيف

قصة اللاعب الذى فقد بصره بالمعلب وتحول لمشجع

رغد صدام حسين

السعودية.. دعوة لـ " رغد صدام حسين ".. ما الأمر

لموظفي الحكومة..

مواعيد صرف المرتبات خلال الـ 3 شهور القادمة

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الدولار يتراجع أمام الجنيه في التعاملات المسائية

#

أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

#

الأرصاد تحذر من الـ 72 القادمة: أمطار رعدية وسيول ورياح

#

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

الحكومة

وزارة المالية

مرتبات

صرف

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهور نوفمبر الحالي، وديسمبر ويناير المقبلين.

وجاء إعلان المالية لتوضيح أن أيام الإجازات الرسمية التي تتخلل المواعيد المعتادة لصرف الرواتب خلال شهري ديسمبر، ويناير، سيتم تعويضها بمد الصرف لأيام أخرى.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر من 24 إلى 28 وهي مواعيد الصرف المعتادة.

أما شهر ديسمبر فسيتم صرف المرتبات فيه من 24 إلى 30 مع الملاحظة أن 27 و28 ديسمبر إجازة رسمية.

وفي شهر يناير سيتم صرف المرتبات من 23- 30 مع الملاحظة أن 24 و25 يناير إجازة رسمية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي
» 10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا
» "السقا" يثير الجدل ويظهر بـ"النقاب"
» وصول بعثة جنوب أفريقيا للقاهرة
» هكذا ردت حلا شيحة على سؤال "هتتجوزى أمتى"
» "أزارو" يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي
» منة فضالي تفاجئ مطربًا شهيرًا بهذا الأمر
» شاب يصدم جمهور موسم الرياض بهذا التصرف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه