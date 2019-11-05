مواعيد صرف المرتبات خلال الـ3 شهور القادمة

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أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهور نوفمبر الحالي، وديسمبر ويناير المقبلة.

وجاء إعلان المالية لتوضيح أن أيام الإجازات الرسمية التي تتخلل المواعيد المعتادة لصرف الرواتب خلال شهري ديسمبر، ويناير، سيتم تعويضها بمد الصرف لأيام أخرى.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر من 24 إلى 28 وهي مواعيد الصرف المعتادة.

أما شهر ديسمبر فسيتم صرف المرتبات فيه من 24 إلى 30 مع الملاحظة أن 27 و28 ديسمبر إجازة رسمية.

وفي شهر يناير سيتم صرف المرتبات من 23- 30 مع الملاحظة أن 24 و25 يناير إجازة رسمية.

 


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