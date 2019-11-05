  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:03 م
بحث متقدم
أحمد موسى

إصابة أحمد موسى بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

السيسي

«السيسي»:« فيه ناس بتكذب وتطلع ألف إشاعة في اليوم»

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

ارشيفية

مواعيد صرف المرتبات خلال الـ3 شهور القادمة

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

وزير الداخلية

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

النائب أحمد طنطاوي

البرلمان يحيل «الطنطاوي» إلى لجنة القيم ويتهمه بالخيانة

عدلي القيعي

بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير

موضحًا كيفية مواجهتهم..

«السيسي»:« فيه ناس بتكذب وتطلع ألف إشاعة في اليوم»

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

#

«السيسي» يشيد بالعلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا

#

حميدتي يلتقي الرئيس السيسي في زيارة رسمية

السيسي

اخبار السيسى

المشروعات القومية

مشروعات تنموية

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولين بتعريف المواطنين بالمشروعات والإنجازات الجديدة، موضحًا أن "المصريين مش هيزهقوا لأنهم عاوزين يطمنوا".

جاء هذا خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن المشروعات صنعها المصريون، لافتًا إلى أن الهدف منها تغيير حياتهم، مضيفًا: "أنا بقول الكلام ده وبكرره، وبقول إحنا محتاجين نتكلم كتير.. الإعلام محتاج يتحدث كتير علشان للناس، ما تخلوش أبدا حد يخدعكوا أو يضحك عليكم".

وتابع: "في ناس بتشوه وتكذب بتطلع الف إشاعة في اليوم.. والمواطنين مشغولين في أكل عيشهم مش هيدققوا في المعلومة.. الدولة بمؤسساتها بإعلامها هي الحامي والمدافع عن وعي المصريين.. كل مسئول وهو بيفتتح مؤتمر أو شيء من هذا القبيل، لابد من الحديث عن الوعي وتوعية المصريين.. الناس هتزهق لأ.. مش هتزهق، الناس عاوزة تطمن".

وقال "السيسي"، إن ماتم إنجازه في 4 أو 5 سنوات، لا يحدث فى 15 أو 20 سنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "السيسي" لقن المسئولين درسًا بليغًا في إنكار الذات
» الديهي: "السيسي" هو جوهر الصقلي العصر الحديث
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي
» 10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا
» "السقا" يثير الجدل ويظهر بـ"النقاب"
» وصول بعثة جنوب أفريقيا للقاهرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه