» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر

05 نوفمبر 2019 - 07:26 م

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقامة مباراة ليفربول أمام أستون فيلا يوم 17 ديسمبر المقبل في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقرر أن يخوض ليفربول مباراتين بفريقين مختلفين خلال 24 ساعة في قارتين، أمام أستون فيلا بربع نهائي الكأس يوم الثلاثاء 17 ديسمبر ونصف نهائي كأس العالم في قطر يوم 18 ديسمبر.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه: "نادي ليفربول يتوجه بالشكر للجنة المنظمة لكأس كاراباو أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية على جهودها لمناقشة توقيتات بديلة لمباراة أستون فيلا ولكن في النهاية لم نجد وقتًا مناسبًا لإقامة مباراة أستون فيلا بدون المساس بجدول المسابقة نفسه أو فرض ضغوط غير ضرورية على الفريق".