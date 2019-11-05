الاتحاد الإنجليزي يلغي البطاقة الحمراء لـ«سون»

05 نوفمبر 2019 - 07:55 م

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء الذي حصل عليها الكوري سون هيونج مين، مهاجم توتنهام أما إيفرتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الماضية من «البريميرليج».

وكان سون قد تلقى بطاقة حمراء، إثر تدخله العنيف على البرتغالي أندريه جوميز متوسط ميدان إيفرتون، مما أدى إلى تعرضه لإصابة خطيرة بكسر في كاحله الأيمن، سيغيب على إثرها لفترة طويلة.

وعقب المباراة قدم توتنهام استئنافًا لرفع البطاقة الحمراء التي تلقاها سون بعد هذا التدخل على جوميز، وتم قبول هذا الاستئناف من قبل لجنة تنظيمية مستقلة، اليوم الثلاثاء.

وبهذا القرار سيكون سون متاحًا للمشاركة مع السبيرز، في المباراة القادمة أمام شيفلد يونايتد السبت المقبل، في الجولة الـ12 من البريميرليج.