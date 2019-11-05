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بعد الهزيمة أمام ادجوبي البنيني

جينيراسيون السنغالي يودع كأس الكونفدرالية

الرياضة

جينيراسيون
جينيراسيون

أمير سعد

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المصريون

الكونفدرالية

جينيراسيون

ودع جينيراسيون فوت السنغالي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما الهزيمة أمام ادجوبي البنيني بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 «مكرر» بالبطولة.

وانتهت مباراة اليوم بين جينيراسيون وأدجوبي بفوز الفريق السنغالي بهدف دون مقابل، وهي نفس النتيجة التي خسر بها الفريق في مباراة الذهاب أمام بطل بنين، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية.

ونجح فريق أدجوبي البنيني في حسم المباراة لصالحه بالفوز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح ليطيح بفريق جينيراسيون خارج البطولة القارية ويتأهل لدور المجموعات بالبطولة.

وكان جينراسيون فوت قد انتقل للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما ودع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك حيث فاز ذهابًا 2-1، وأثار الفريق السنغالي أزمة في لقاء الإياب وأعلن إنسحابه بسبب تغيير موعد اللقاء، قبل أن يقرر الكاف إعادة المباراة في 24 أكتوبر الماضي ليفوز الابيض 1-0 ويتأهل لدور المجموعات.


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