بالفيديو.. خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك

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قرعة كأس مصر.. صدام مُبكر بين الأهلي والزمالك بدور الـ16

المصريون

الزمالك

الاهلى

شهدت مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك في مشاجرة عنيفة عقب نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت على صالة عبد الله الفيصل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة.

وتحولت المشاجرة في صالة الأمير عبدالله فيصل إلى خناقة شوارع بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء.

وكان إيهاب أمين لاعب الأهلي قد استفز لاعبي الزمالك في نهاية المباراة بعد أن راوغ لاعب الزمالك مصطفى مشعل من بين قدميه، وهو ما استفز الجهاز الفني للزمالك في نهاية اللقاء.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز فى المباراة بنتيجة 92/80 ليتخطى عقبة هامة في طريقه لاستعادة لقب الكأس الغائب عن خزائن الفريق منذ عامين.


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