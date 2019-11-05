  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:36 م
بحث متقدم
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يثير الجدل بـ«حا حا»

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وجينك بدوري الأبطال

أرشيفية

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إضافة المواليد

سي ان ان

"سي إن إن" تكشف وقوع نبوءة النبي (ص)

السيسي

«السيسي»: «اتفاق الرياض» خطوة عظيمة

الاهلى واالزمالك

بالفيديو.. خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك

أحمد موسى

إصابة أحمد موسى بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إضافة المواليد

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

#

المركزي للإحصاء يزف بشرى سارة للمواطنين

#

12 مليار دولار زيادة في إيرادات السياحة

#

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

التموين

تظلمات

إضافة المواليد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية، مضيفًا أن الرئاسة طالبت بالموقف الكامل وتم موافاتها بذلك.

جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.

وأوضح الوزير، أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي من إضافة المواليد عليها، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.

وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أشار الوزير إلى أن الحذف يكون بسبب معلوم.

وقال وزير التموين: “لا نطلب كافة المستندات، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه”.

وأشار إلى أن كل الجهات تتعاون في منح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك مثل الكهرباء، ولكن المشكلة فقط في وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عدد كبير يتعامل بنظام كارت الشحن، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات في هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وبروسيا دورتموند
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام جينك
» بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير
» "السيسي" لقن المسئولين درسًا بليغًا في إنكار الذات
» الديهي: "السيسي" هو جوهر الصقلي العصر الحديث
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه