تركي آل شيخ يثير الجدل بـ«حا حا»

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نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو غامض من فيلم التجربة الدنماركية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك".

وجاءت تعليقات المتابعين على الفيديو الذي حصل على خمسة آلاف إعجاب في أقل من ساعة، ساخرة من الفيديو، حيث قال أحدهم " حلمت حلم .. خير الله ما اجعله خير .. إني بأكل بليلة من عربية تحت كوبري الشهيد إيهاب أمين .. و فاجاة وقفت علي الكوره ولقيت حازم بيعيط روحت واقع على ضهري .. يا رب يكون خير".

شاهد الفيديو..

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