  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:14 ص
بحث متقدم
نادية لطفي

الكشف عن آخر التطورات الصحية للفنانة نادية لطفي

تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يثير الجدل بـ«حا حا»

أرشيفية

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إضافة المواليد

سي ان ان

"سي إن إن" تكشف وقوع نبوءة النبي (ص)

السيسي

«السيسي»: «اتفاق الرياض» خطوة عظيمة

الاهلى واالزمالك

بالفيديو.. خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك

أحمد موسى

إصابة أحمد موسى بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

انفجار قنبلة صوتية قرب حشد للمتظاهرين وسط بغداد

عرب وعالم

تظاهرات العراق
تظاهرات العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. فنانون عراقيون وسط تظاهرات بغداد

#

انفجار ضخم قرب مطار النمسا

#

مقتل 5 متظاهرين في العراق

#

دوي انفجار ضخم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية

قال مصدر في الشرطة إن دوي الانفجار الذي سمع، مساء الثلاثاء، وسط بغداد ناجم عن قنبلة صوتية قرب منطقة يحتشد فيها متظاهرون.
وأضاف المصدر في تصريح للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه أن القنبلة انفجرت على مقربة من جسر الأحرار وسط بغداد، حيث يتجمع هناك المئات من المتظاهرين الذين يحاولون عبور الجسر، لكن قوات الأمن تمنعهم من ذلك.
وتابع أن الانفجار لم يخلف خسائر بشرية أو مادية. مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور من هو المسؤول عن تفجير القنبلة.
ويأتي ذلك وسط احتجاجات عارمة تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب مناهضة للحكومة وتطالب برحيلها.
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية: سفارة المملكة ستعود إلى عدن
» هندي يموت قبل إكمال تحدّي الـ50 بيضة
» الجيش يرفع حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية
» أول تعليق من ترامب على اتفاق الرياض بشأن اليمن
» بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير
» "السيسي" لقن المسئولين درسًا بليغًا في إنكار الذات
» الديهي: "السيسي" هو جوهر الصقلي العصر الحديث
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه