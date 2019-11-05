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هندي يموت قبل إكمال تحدّي الـ50 بيضة

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المصريون ووكالات

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لقي رجل أربعيني حتفه بعد دخوله في تحد لالتهام 50 بيضة تباعًا في إحدى ولايات الهند، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
الشاب يدعى "سوبهاش ياداف" يبلغ من العمر 42 عامًا، قالت الشرطة إنه توفي الاثنين بعد محاولته التهام 50 بيضة في مقاطعة جوانبور بولاية أتر برديش شمالي الهند.
وبحسب الشرطة، فإن ياداف راهن صديقا له على ألفي روبية (نحو 28 دولار)، إذا تمكن من تناول 50 بيضة على الفور.
وقالت إن الصديقين اشتريا 50 بيضة مسلوقة من أحد الباعة قبل أن يدخل ياداف في تحدي تناولهن، لافتة إلى أنه حتى البيضة الـ41 كانت الأمور تسير على مايرام بالنسبة للمتحدي.
ثم ما لبث أن قذف بالبيضة الـ42 في فمه محاولًا مضغها، حتى سقط مغشيًا عليه، وفق المصدر نفسه.
ونُقل ياداف على الفور إلى عيادة محلية قريبة قبل أن يُحال إلى معهد سانجاي غاندي للعلوم الطبيعية، على أمل إنقاذه؛ إلا أنه ظل فاقدًا للوعي ليتوفى بعد ساعات قليلة، بحسب ذات المصدر.
وبعد إجراء الفحوصات، أرجع الأطباء سبب موت ياداف إلى الإفراط في تناول الأكل.
وقال الأطباء إن المعدة أصغر بكثير من أن تستوعب 50 بيضة دون أن تواجه عسرا في الهضم. -

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