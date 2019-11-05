أمين الفتوى: مواقع التواصل "وهم".. وحياتنا أصبحت افتراضية

05 نوفمبر 2019 - 10:20 م

أكد الدكتور عمرو الورداني أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أننا الآن أصبحنا نعيش 6% من الحياة الحقيقية مقابل 94% من الحياة الافتراضية وحياه الآخرين، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعلنا نعيش حياة غير حقيقية.



وأضاف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء - خلال وجوده ضيفا ببرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية cbc - أن ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي هي ظاهرة أشد شراسة من أطفال الشوارع، لأنها يكون من خلالها كل الأعمار فيترك الطفل مطروحا في ساحة الفضاء الالكتروني وأكثر تعرضا للكآبة وسيأتي يوم زيادة معدلات الكآبة والإحباط والميول الانتحارية.



وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن دار الإفتاء استقبلت في الفترة الأخيرة أكثر من 5000 فتوى كان من بينها 3800 فتوى عن الطلاق فقط أي أن النسبة وصلت إلى أكثر من 70%، مشيرا إلى أن دار الإفتاء قامت بعمل برنامج وحدات الإرشاد الأسري ولجنة للاستشارات الزوجية حتى لا تتفاقم هذه المشكلة.

