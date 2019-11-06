ليون الفرنسي يُشعل المجموعة السابعة بأبطال أوروبا

06 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

أشعل فريق ليون الفرنسي، الثلاثاء، المنافسة على بطاقتي التأهل لثمن النهائي من المجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



تغلب ليون على ضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة.

أحرز ثلاثية ليون، الدنماركي يواكيم أندرسن والهولندي ممفيس ديباي والبوركيني بيرتران إيزيدور تراوري في الدقائق 4 و33 و89.

فيما جاء هدف بنفيكا الوحيد عن طريق السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 76.

وفي وقت سابق الثلاثاء بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الألماني على مضيفه زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بهدفين دون رد.