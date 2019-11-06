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30 مصاباً بمحاولة اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة بالعراق

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

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أفاد مصدران أمنيان عراقيان، أن قوات مكافحة الشغب منعت اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة جنوبي البلاد، ما أوقع 30 مصاباً في صفوف المحتجين.
وقال مصدر في شرطة كربلاء للأناضول، إن "المئات حاصروا مبنى محافظة كربلاء، وحاولوا إقتحامه في مسعى لإضرام النيران فيه، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن "هناك أكثر من 5 اصابات في صفوف المحتجين جرّاء ذلك".
وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، حاول مئات المحتجين تسلق الحواجز الأسمنتية المنصوبة أمام مبنى محافظة البصرة، ما دفع قوات مكافحة الشغب الى استخدم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر في قيادة شرطة البصرة للاناضول، إن "مئات المحتجين تجمعوا أمام مبنى محافظة البصرة، وحاول العشرات منهم تسلق الحواجز الأسمنية للوصول لمبنى المحافظة، لكن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع"، مشيرا الى ان "نحو 25 إصابة سجلت بين صفوف المحتجين".
وبينما لم يوضح المصدران طبيعة هذه الإصابات، لم يصدر عن الجهات الرسمية أية بيانات حول ذلك.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. -

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